Город который стоит на большой реке и в нем есть порт где строят и ремонтируют кор??бли
Окружающий мир
Город который стоит на большой реке и в нем есть порт где строят и ремонтируют кор??бли
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Гость:
Город этот называется гамбург
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