Город который стоит на большой реке и в нем есть порт где строят и ремонтируют кор??бли

Окружающий мир
Город который стоит на большой реке и в нем есть порт где строят и ремонтируют кор??бли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город этот называется  гамбург      
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