В аквариуме морского музея 444 моллюска .Из них гребешков в 5 раз больше ,чем мидий ,а жемчужниц столько сколько мидий и гребешков вместе .Определите число моллюсков каждого вида.

Математика
В аквариуме морского музея 444 моллюска .Из них гребешков в 5 раз больше ,чем мидий ,а жемчужниц столько сколько мидий и гребешков вместе .Определите число моллюсков каждого вида.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мидий будет х тогда гребешков будет 5х а жемчужин 5х+х Решение 5х+х+5х+х=444 12х=444 х=444:12 х=37 Значит мидий=37 гребешков=185 а жемчужин=222 Проверка 222+185+37=444
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