В аквариуме морского музея 444 моллюска .Из них гребешков в 5 раз больше ,чем мидий ,а жемчужниц столько сколько мидий и гребешков вместе .Определите число моллюсков каждого вида.

Математика

В аквариуме морского музея 444 моллюска .Из них гребешков в 5 раз больше ,чем мидий ,а жемчужниц столько сколько мидий и гребешков вместе .Определите число моллюсков каждого вида.

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