1 миля равна 1609 метров .Сколько километров проедет автобус за 6 часов со скоростью 40 миль в час

Математика
1 миля равна 1609 метров .Сколько километров проедет автобус за 6 часов со скоростью 40 миль в час
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м-1709метров=1.609км. 6ч*40м/ч.=240миль 240миль=240*1.609=386.16км
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