Составте словосочетания со словами светает , смеркается
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Составте словосочетания со словами светает , смеркается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светает с утра рано смеркается
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