Средние арифметическое пяти чисел 4,7 а сумма других трёх чисел 25,14. Найдите средни?? арифметическое всех этих восьми чисел . Спасибо!

Математика

Средние арифметическое пяти чисел 4,7 а сумма других трёх чисел 25,14. Найдите средни?? арифметическое всех этих восьми чисел . Спасибо!

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