Пожалуйста помогите решить задачу: цветочница составила букет из двух тюльпанов,??вух гвоздик и трёх астр. цена тюльпана 15 руб. шт., гвоздики-20 руб. шт., астры -10 руб. шт, какова цена букета? нужно вычислить и записать ответы.
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу: цветочница составила букет из двух тюльпанов,??вух гвоздик и трёх астр. цена тюльпана 15 руб. шт., гвоздики-20 руб. шт., астры -10 руб. шт, какова цена букета? нужно вычислить и записать ответы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*2+20*2+10*3=70 рублей заплатят за букет
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