Пожалуйста помогите решить задачу: цветочница составила букет из двух тюльпанов,??вух гвоздик и трёх астр. цена тюльпана 15 руб. шт., гвоздики-20 руб. шт., астры -10 руб. шт, какова цена букета? нужно вычислить и записать ответы.

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу: цветочница составила букет из двух тюльпанов,??вух гвоздик и трёх астр. цена тюльпана 15 руб. шт., гвоздики-20 руб. шт., астры -10 руб. шт, какова цена букета? нужно вычислить и записать ответы.

Автор: Гость