1)наступает осенние дни. 2)грустный вид у природы.

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1)наступает осенние дни. 2)грустный вид у природы.
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