в первой теплице собрали 25 ящиков лука а во ввторой 19 таких же ящиков причем во второй теплице собрали на 109 кг лука меньше чем в первой сколько килограмов лука собрали в каждой теплице

Математика
в первой теплице собрали 25 ящиков лука а во ввторой 19 таких же ящиков причем во второй теплице собрали на 109 кг лука меньше чем в первой сколько килограмов лука собрали в каждой теплице
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-19=6 ящиков 109/6=18 кг 19+25=44 ящика 18*44=792 кг
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