в первой теплице собрали 25 ящиков лука а во ввторой 19 таких же ящиков причем во второй теплице собрали на 109 кг лука меньше чем в первой сколько килограмов лука собрали в каждой теплице

Математика

в первой теплице собрали 25 ящиков лука а во ввторой 19 таких же ящиков причем во второй теплице собрали на 109 кг лука меньше чем в первой сколько килограмов лука собрали в каждой теплице

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