В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО в??делена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. лекторОв занятА ходАтайствовать добелА кУхонный
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В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО в??делена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. лекторОв занятА ходАтайствовать добелА кУхонный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛЕкторов,а не лекторОв.
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