В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО в??делена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. лекторОв занятА ходАтайствовать добелА кУхонный

Русский язык

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО в??делена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. лекторОв занятА ходАтайствовать добелА кУхонный

Автор: Гость