Упростите выражение -3(4х-3)+4(3+3х) а)21+12х б)-12х+21 в)-21 г)21 Пожалуйста объясните почему именно этот ответ.

Математика

Упростите выражение -3(4х-3)+4(3+3х) а)21+12х б)-12х+21 в)-21 г)21 Пожалуйста объясните почему именно этот ответ.

Автор: Гость