Упростите выражение -3(4х-3)+4(3+3х) а)21+12х б)-12х+21 в)-21 г)21 Пожалуйста объясните почему именно этот ответ.
Математика
Упростите выражение -3(4х-3)+4(3+3х) а)21+12х б)-12х+21 в)-21 г)21 Пожалуйста объясните почему именно этот ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
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-3(4х-3)+4(3+3х)=-12x+9+12+12x=21 ------------------------------------------------------
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