Какие факты свидетельствуют о наступлении "Золотого века" Российского дворянства?
История
Какие факты свидетельствуют о наступлении "Золотого века" Российского дворянства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1767 год "Наказ" Екатерины Второй говорил о том, что дворянин по праву рождения элита общества 2.1785 год "Жалованная грамота дворянству", в которой были значительно расширены привилегии дворянства
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