Подобрать материал для заметки на тему (по выбору):Поведение на перемене, Моя улиц??, Взаимоотношения "отцов" и "детей", Здоровый образ жизни, Плюсы и минусы современного образования, Человек и природа в городе.

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Поведение на перемене должно быть спокойным,но на перемене не рекомендуется играть в телефон,лучше походить по школе, т.к. Когда мы сидим долгое время мышцы начинают напрягаться и болеть. Но это не значит что мы можем бегать по школе,самый лучший вариант:Поиграть в совместную игру со своими одноклассниками