Подобрать слова действия к слову ветер

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Подобрать слова действия к слову ветер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ветер дует.дует это действия.что делает
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