Подростковый период - лучший период в нашей жизни! Эссе. Срочно!

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Подростковый возраст является одним из наиболее кризисных возрастных периодов. Именно в это время становления личности ребенок становится "трудным". Как правило, подросткам присущи предельная неустойчивость настроения, поведения, постоянные колебания самооценки, ранимость, неадекватность реакции. Этот возраст богат конфликтами и осложнениями. Все это требует от взрослых, окружающих подростка, пристального внимания, предельной тонкости, деликатности, вдумчивости. У слова «подросток» всегда наготове определение «трудный». Говоря так, родители обычно имеют ввиду, что с ним трудно найти общий язык. Но самое важное, что здесь нужно постараться дать родителям понять, так это то, что этот период труден, прежде всего, и для самого ребенка тоже. Это период потерь детского мироощущения, расставания с более беззаботным и безответственным моментом жизни - детством. Это время мучительных сомнений в себе и своих возможностях. Это пора кризисов, драматических переживаний. И от того, как подросток пройдет через все это, зависит в дальнейшем его физическое и психическое здоровье. И благополучное завершение этого возрастного этапа в жизни ребенка в значительной мере зависит от самих родителей. И вместо упреков и порицаний ребенок в первую очередь нуждается в их принятии и эмоциональной поддержке.