Подскажите что делать , а если поймете напишите по образцу пожалуйста
Английский язык
Подскажите что делать , а если поймете напишите по образцу пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо сказать,что делают дети.Например:Judy is chante
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