Подскажите, как решать подобные задания, пожалуйста! Два самолёта сначала двигались с одинаковыми скоростями по перпендикулярным траекториям, а затем с такими же по модулю скоростями – встречными курсами. Во сколько раз изме...

Гость: Гость:

Относительно первого- ни во сколько, ведь сначала они двигались с одинаковыми скоростями, а потом с такими же по модулю скоростями и продолжили, просто по другой траектории :) Значит, скорости одинаковыми и остались, то есть отношение их скоростей так и будет равно 1. Никак не изменилась