Ребята помогите найти рифмы)))очень нуно
Литература
Ребята помогите найти рифмы)))очень нуно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором: гостим - блестим время-племя росе-красе скорей - ветвей умчите - летите хотим-летим в первом: ели-метели там просто через строчку идут и гласные должны совпадать в конце, это и есть рифмы
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