Спиши вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знак препинания.Найди слова в переносном значения. 1 Листья все время в...зились переш...птывались между собой.2 За окном плыла ныряла луна.3 На горизонт л...гли тяж.....
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Спиши вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знак препинания.Найди слова в переносном значения. 1 Листья все время в...зились переш...птывались между собой.2 За окном плыла ныряла луна.3 На горизонт л...гли тяж...лые тучи и лучи з...ката красят пр...тихшие холмы в темно-багровый цвет.4 Мы заснули под б...лтливый леп...т листьев.5 Бирюзовое небо нежит...ся в лучах со..нца.6 Ветер т...лкнул его в бок.7 На оконных стеклах заиграли отсветы огня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Листья все время возились, перешептывались между собой.2.За окном плыла, ныряла луна.3.На горизонте легли тяжелые тучи и лучи заката красят притихшие холмы в темно-багровый цвет.4.Мы заснули под болтливый лепет листьев.5.Бирюзовое небо нежится в лучах солнца.6.Ветер толкнул его в бок.7.На оконных стеклах заиграли отсветы огня. слова в переносном значении:перешептывались, тяжелые, плыла, ныряла, красят, болтливый лепет листьев, нежится, толкнул, заиграли
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