Спиши вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знак препинания.Найди слова в переносном значения. 1 Листья все время в...зились переш...птывались между собой.2 За окном плыла ныряла луна.3 На горизонт л...гли тяж.....

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Спиши вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знак препинания.Найди слова в переносном значения. 1 Листья все время в...зились переш...птывались между собой.2 За окном плыла ныряла луна.3 На горизонт л...гли тяж...лые тучи и лучи з...ката красят пр...тихшие холмы в темно-багровый цвет.4 Мы заснули под б...лтливый леп...т листьев.5 Бирюзовое небо нежит...ся в лучах со..нца.6 Ветер т...лкнул его в бок.7 На оконных стеклах заиграли отсветы огня.

Автор: Гость