Верны ли следующие суждения о человеке? А. Человека оценивают всегда по внешнему виду. В. Человек может полностью развиваться только в обществе себе подобных . 1)- верно только А 2)- верно только В 3)- верны оба суждения ...

Обществознание

Верны ли следующие суждения о человеке? А. Человека оценивают всегда по внешнему виду. В. Человек может полностью развиваться только в обществе себе подобных . 1)- верно только А 2)- верно только В 3)- верны оба суждения 4)- оба суждения неверны

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