Кинематические законы прямолинейного движения вдоль оси двух тел имеют вид: х1=А+Вt, х2=С+Dt, где A=3м, В=2м/c, C=9м, D=1м/c.НАйдите координату точки, в которой первое тело догонит второе. Постройте график зависимости проекции ...
Физика
Кинематические законы прямолинейного движения вдоль оси двух тел имеют вид: х1=А+Вt, х2=С+Dt, где A=3м, В=2м/c, C=9м, D=1м/c.НАйдите координату точки, в которой первое тело догонит второе. Постройте график зависимости проекции скорости от времени для обоих тел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1тело: х₀ =3м, 2 тело: х₀=30мб) 1 тело: V₀ =5 м/с, 2 тело: V₀ =-2 м/св) 1 тело: х(1,3) =9,5 м х(10)=53 м 2 тело: х(1,3)=27,4 м х(10)=10мг) 1 тело: 23=3+5t, t=(23-3):5=4с, 2 тело: 23=30-2t, t=(30-23):2=3,5сд) 1 тело s=5t =5*5=25 м 2 тело: s=-2t =-2*5=-10м
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