Кинематические законы прямолинейного движения вдоль оси двух тел имеют вид: х1=А+Вt, х2=С+Dt, где A=3м, В=2м/c, C=9м, D=1м/c.НАйдите координату точки, в которой первое тело догонит второе. Постройте график зависимости проекции ...

Физика

Кинематические законы прямолинейного движения вдоль оси двух тел имеют вид: х1=А+Вt, х2=С+Dt, где A=3м, В=2м/c, C=9м, D=1м/c.НАйдите координату точки, в которой первое тело догонит второе. Постройте график зависимости проекции скорости от времени для обоих тел.

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