На что надеялась Феврония в трудные минуты жизни?(ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ)
Русский язык
На что надеялась Феврония в трудные минуты жизни?(ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Бога, конечно)) и на божью помощь
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