Определите , какие это предложения .
Русский язык
Определите , какие это предложения .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- невосклицательное 2-восклицательное 3-восклицательное. Или можно по-другому: 1-повествовательное 2-повествовательное 3-побудительное.
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