Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» Тарас Бульба – народный герой. П??имерный план характеристики литературного героя. 1. Определение места героя среди других персонажей. 2. Степень участия и его роль в конфликте...

Гость: Гость:

14- он был весьма груб, но он был предан своей родине и своему делу. Он ни за что бы не кого не предал, и не оставил в беде. 11- в отличии от своего сына он не был придателем, и когда пришло время даже смог убить своего сына. 7-жена и два сына больше не помню давно читала