Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» Тарас Бульба – народный герой. П??имерный план характеристики литературного героя. 1. Определение места героя среди других персонажей. 2. Степень участия и его роль в конфликте...
Литература
Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» Тарас Бульба – народный герой. П??имерный план характеристики литературного героя. 1. Определение места героя среди других персонажей. 2. Степень участия и его роль в конфликте. 3. Анализ имени. 4. Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприятии других персонажей. 5. Речевая характеристика. 6. Описание предметов быта, жилища, одежды, условий жизни как средство самовыражения героя. 7. Семья, полученное воспитание, история жизни. Род занятий. 8. Черты характера. Эволюция личности в процессе развития сюжета. 9. Поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя наиболее ярко. 10. Прямая авторская характеристика. Отношение к герою других персонажей произведения. 11. Сопоставление с другими персонажами или литературным героем другого автора. 12. Оценка литературного персонажа его современниками. 13. Герой как порождение своей эпохи и выразитель определенного мировоззрения. Определение типического и индивидуального в литературном герое. 14. Ваше личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14- он был весьма груб, но он был предан своей родине и своему делу. Он ни за что бы не кого не предал, и не оставил в беде. 11- в отличии от своего сына он не был придателем, и когда пришло время даже смог убить своего сына. 7-жена и два сына больше не помню давно читала
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