Подскажите,какая ионная связь у алюминия(Аl) и серы(S)?

Химия
Подскажите,какая ионная связь у алюминия(Аl) и серы(S)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al + 3S = Al2S3  Al(3+) + S(2-)
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