Сколько нужно смешать горячей воды,имеющее температуру Tr=90C,и холодной,имеющей те??пературу Tx =10C?чтобы получить М=100 литров воды с температурой To=30C

Физика

Сколько нужно смешать горячей воды,имеющее температуру Tr=90C,и холодной,имеющей те??пературу Tx =10C?чтобы получить М=100 литров воды с температурой To=30C

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