Сколько нужно смешать горячей воды,имеющее температуру Tr=90C,и холодной,имеющей те??пературу Tx =10C?чтобы получить М=100 литров воды с температурой To=30C

Дано: t1=90 C t2=10 C t=30 C m=100 кг m1,m2-? Решение: c*m1*(t1-t)=c*m2*(t-t2) <=> m1*(t1-t)=m2*(t-t2) -> m1/m2=(t-t2)/(t1-t)=1/3 -> m2 > m1 в 3 раза. Т.к. m=m1+m2=4m1 -> m1=m/4=100/4=25 (кг) -> m2=m-m1=100-25=75 (кг) Ответ: 25 и 75 кг.