Напишете 10 фразелогогизмах

Русский язык
Напишете 10 фразелогогизмах
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Гость:
Баклуши бить - бездельничать Белены объесться - взбеситься (применяется к людям, которые делают глупости После дождичка в четверг - никогда Аника-воин - хвастун, храбрый лишь на словах, вдали от опасности Задать головомойку(баню) - намылить шею, голову - сильно отругать Белая ворона - человек, резко выделяющийся из окружающей среды теми или иными качествами Бирюком жить - быть угрюмым, ни с кем не общаться Бросить перчатку - вызвать кого-нибудь на спор, соревнование (хотя никто перчаток не кидает) Волк в овечьей шкуре - злые люди, прикидывающиеся добрыми, которые прячутся под маской кротости Витать в облаках - блаженно грезить, фантазировать невесть о чем Душа в пятки ушла - человек перетрусивший, испугавшийся Живота не пожалеть - пожертвовать жизнью Зарубить на носу - запомнить крепко-накрепко Из мухи делать слона - превращать мелкий факт в целое событие На блюдечке с золотой каемочкой - получить желаемое с почетом, без особых усилий На краю земли - где-то очень далеко На седьмом небе - быть в полном восторге, в состоянии наивысшего блаженства
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