Сочинение на тему Вельможи СРОЧНО!!! 4-5предложений
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Сочинение на тему Вельможи СРОЧНО!!! 4-5предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вельможи, это люди которые подчиняются своему сеньору - феодалу. За службу они получают земельное владение. Так же сеньор обязан защищать осиротевших детей феодала. А в замен вельможи выполнябт его приказы.
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