Составьте уравнение ОВР по методу электронного баланса,определите окислитель и восстановитель MnO2+O2+KOH=K2MnO4+...

Химия
Составьте уравнение ОВР по методу электронного баланса,определите окислитель и восстановитель MnO2+O2+KOH=K2MnO4+...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 2MnO2 + O2 + 4KOH  =  2K2MnO4 + 2H2O    Mn(+4)-2e = Mn(+6)     2    в-ль, ок-ие  O2(0) +4e = 2O(-2)        1   ок-ль, в-ие

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