Составьте уравнение ОВР по методу электронного баланса,определите окислитель и восстановитель MnO2+O2+KOH=K2MnO4+...
Химия
Составьте уравнение ОВР по методу электронного баланса,определите окислитель и восстановитель MnO2+O2+KOH=K2MnO4+...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2MnO2 + O2 + 4KOH = 2K2MnO4 + 2H2O Mn(+4)-2e = Mn(+6) 2 в-ль, ок-ие O2(0) +4e = 2O(-2) 1 ок-ль, в-ие
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