Оптимальное расстояние,на котором следует находиться при просмотре телевизора, зависит от размера его экрана,

Математика
Оптимальное расстояние,на котором следует находиться при просмотре телевизора, зависит от размера его экрана,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. зависит,если экран маенький, то и расстояние должно быть ближе к экрану а если экран большой , то и расстояние должно быть дальше .  А так если смотреть со стороны что в  наше время почти у всех экран среднего размера, то расстояние от экрана примерно 2 метра
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