Оптимальное расстояние,на котором следует находиться при просмотре телевизора, зависит от размера его экрана,

Гость: Гость:

Да. зависит,если экран маенький, то и расстояние должно быть ближе к экрану а если экран большой , то и расстояние должно быть дальше . А так если смотреть со стороны что в наше время почти у всех экран среднего размера, то расстояние от экрана примерно 2 метра