Составить шесть предложений на тему менің күнделікті тагамым

Қазақ тiлi
Составить шесть предложений на тему менің күнделікті тагамым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен күделікті ас ішкенде таза табиғы тамақпен тамақтанғанды жақсы көрем. ет, ақуыз, сүт тағамынан жасалған. жеміс жидек жеп жетпей жатқан дәрумендерді толықтырам. балық тағамда болғанын қалаймын
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