Подскажите художественные средства в стихотворении Листок

Литература
Подскажите художественные средства в стихотворении Листок
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Автор: Гость
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Гость:
В стихотворении используется антитеза, обостряющая конфликт двух героев, дающая возможность читателю понять, почему же они не достигнут взаимопонимания: героиня «зелена» , «изумрудна» , а странник «желт» , много видал. Возлюбленная лирического героя статична, любима сильными мира и довольна этим. Чинара охраняет свой душевный покой, который могут нарушить исповеди странника и, даже не выслушав героя, называет их «небылицами» . Героиня живет в выдуманном мире и не хочет понять того, что для кого-то он является «суровой отчизной» . Упот- ребление эпитета «пылен» в противовес олицетворению «умывает» (море корни чинары) окончательно поляризует героев. Благодаря приему ассонанса – повтору гласных О А, особенно ярко прослеживающемуся в 1, 3 и 5 строфах, --мы погружаемся в грустный, напевно-мелодичный мир, ставший для странника жестоким, а для героини сказочным, комфортным. Преобладание мотивов личных переживаний лирического героя, пронизывающих стихотворение: одиночества, страдания, тоски из-за отвергнутой любви – позволяют отнести его к жанру элегии.
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