Подскажите пожалуйста как найти область определения фкнкции у=1/ln(x-3)

Алгебра
Подскажите пожалуйста как найти область определения фкнкции у=1/ln(x-3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В области определения логарифм существует и не равен нулю. Это дает систему:
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