Подскажите пожалуйста можно ли материальную модель по химии сделать предметную модель?
Химия
Подскажите пожалуйста можно ли материальную модель по химии сделать предметную модель?
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Гость:
ДаааАааааааааааааааааавваааааааа
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