Прочитайте текст и найдите в нем причастия прошедшего времени. определите какие из них действительные а какие страдатильные

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Прочитайте текст и найдите в нем причастия прошедшего времени. определите какие из них действительные а какие страдатильные

Автор: Гость