Прочитайте текст и найдите в нем причастия прошедшего времени. определите какие из них действительные а какие страдатильные
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Прочитайте текст и найдите в нем причастия прошедшего времени. определите какие из них действительные а какие страдатильные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действительные причастия:Проснувшейся(-ВШ),ожившем(-ВШ), засохшего(-Ш),покрывшейся(-ВШ),обсохших(-Ш). Страдательные причастия:Надломанной(-НН),окруженный(-ЕНН).
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