Прочитайте текст и найдите в нем причастия прошедшего времени. определите какие из них действительные а какие страдатильные

Русский язык
Прочитайте текст и найдите в нем причастия прошедшего времени. определите какие из них действительные а какие страдатильные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действительные причастия:Проснувшейся(-ВШ),ожившем(-ВШ), засохшего(-Ш),покрывшейся(-ВШ),обсохших(-Ш). Страдательные причастия:Надломанной(-НН),окруженный(-ЕНН).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пожалуйста помогите написать сочинение на тему: какие обстоятельства заставили Дубровского стать разбойником? По плану : 1)Владимир Дубровский в ...
Ответить
Русский язык
Как разобрать слово лимончики по составу
Ответить
История
Каковы могут быть последствия свободного выбора человека
Ответить
Английский язык
Fill in the gaps with the words from the box. There are two words you do not need to use Помогите срочно пожалуйста!!!
Ответить
Химия
C-CH4-CH3Br-CH2Br2-CHBr3-CBr4 помогите пожалуйста табадулот
Ответить