C-CH4-CH3Br-CH2Br2-CHBr3-CBr4 помогите пожалуйста табадулот
Химия
C-CH4-CH3Br-CH2Br2-CHBr3-CBr4 помогите пожалуйста табадулот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+2H₂ ⇒ CH₄ CH₄ + Br₂ ⇒CH₃Br + HBr бромметан + бромоводород CH₃Br + Br₂ ⇒ CH₂Br₂+ HBr диброммэтан + бромоводород CH₂Br₂+ Br₂ ⇒ CHBr₃ + HBr трибромметан + бромоводород CHBr₃ + Br₂ ⇒ CBr₄ + HBr тетрабромметан +бромоводород
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