C-CH4-CH3Br-CH2Br2-CHBr3-CBr4 помогите пожалуйста табадулот

Химия
C-CH4-CH3Br-CH2Br2-CHBr3-CBr4 помогите пожалуйста табадулот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+2H₂ ⇒ CH₄ CH₄ + Br₂ ⇒CH₃Br + HBr                     бромметан + бромоводород      CH₃Br + Br₂ ⇒ CH₂Br₂+ HBr                       диброммэтан  +  бромоводород        CH₂Br₂+ Br₂ ⇒ CHBr₃ + HBr                        трибромметан +  бромоводород   CHBr₃ + Br₂ ⇒ CBr₄ + HBr                      тетрабромметан +бромоводород  
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