Найдите значение выражения 3 умножить на 12 умножить на 5 в квадрате
Математика
Найдите значение выражения 3 умножить на 12 умножить на 5 в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1) 5×5=25 2) 3×12×25=900
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