Мне нужно пересказать 2 том произведение Дубровский . Подскажите какие главные с??бытия были во 2 томе.

Литература
Мне нужно пересказать 2 том произведение Дубровский . Подскажите какие главные с??бытия были во 2 томе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разоблачение Дефоржа,свидание,первое замужество. Вроде бы все
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