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Найди значение выражения (94 :24) и сверху 3
Математика
Найди значение выражения (94 :24) и сверху 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(94/24)³=(47/12)³=103823/1728=60 143/1728
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