Кровавое воскресенье это событие произошло в городе

История
Кровавое воскресенье это событие произошло в городе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровавое воскресенье произошло в Санкт-Петербурге в 1905 году.
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