При сжигании магния массой 10 г в кислороде выделилось 255 кдж энергии.Сколько энергии выделится при сгорании магния количеством 1 моль?
Химия
При сжигании магния массой 10 г в кислороде выделилось 255 кдж энергии.Сколько энергии выделится при сгорании магния количеством 1 моль?
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