При сжигании магния массой 10 г в кислороде выделилось 255 кдж энергии.Сколько энергии выделится при сгорании магния количеством 1 моль?

Химия

При сжигании магния массой 10 г в кислороде выделилось 255 кдж энергии.Сколько энергии выделится при сгорании магния количеством 1 моль?

Автор: Гость