При сжигании магния массой 10 г в кислороде выделилось 255 кдж энергии.Сколько энергии выделится при сгорании магния количеством 1 моль?

Химия
При сжигании магния массой 10 г в кислороде выделилось 255 кдж энергии.Сколько энергии выделится при сгорании магния количеством 1 моль?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31 ^^*&^^////^^;:/$//^&&*
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значения выражения 2 в квадрате умножить на 7 в квадрате пожалуйста помощь н??жна
Ответить
История
Портемунский мир между Россией и Японией подписан при посредничестве: Германии, США, Англии, Франции
Ответить
История
Гражданская война..................
Ответить
Математика
9^3-^log3^54+7^-log7^3
Ответить
Алгебра
(СРОЧНО)помогите пожалуйста решить проверочную по теме арифметический корень натуральной степени
Ответить