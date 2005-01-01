Портемунский мир между Россией и Японией подписан при посредничестве: Германии, США, Англии, Франции

История
Портемунский мир между Россией и Японией подписан при посредничестве: Германии, США, Англии, Франции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Портсмутский* мирный договор между Россией и Японией был подписан при посредничестве США.
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