Постройте график функции:y=1/2x-3
Алгебра
Постройте график функции:y=1/2x-3
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Гость:
Составь таблицу х -2 -1 0. 1 2 у -4 -3,5 -3 -2,5 -2 построй график по точкам
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