Что ты не зли 400 кг лука часть ников паковали 28 пакетов по сети килограмм в каждом другую часть 24 пакета по 8 кг каждый сколько килограммов ну-ка не упакавали
Математика
Что ты не зли 400 кг лука часть ников паковали 28 пакетов по сети килограмм в каждом другую часть 24 пакета по 8 кг каждый сколько килограммов ну-ка не упакавали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28×7=196, 24×8=192, 192+196=388, 400-388=12. ответ 12кг. лука не упаковали в пакеты
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