Что ты не зли 400 кг лука часть ников паковали 28 пакетов по сети килограмм в каждом другую часть 24 пакета по 8 кг каждый сколько килограммов ну-ка не упакавали

Математика

Что ты не зли 400 кг лука часть ников паковали 28 пакетов по сети килограмм в каждом другую часть 24 пакета по 8 кг каждый сколько килограммов ну-ка не упакавали

Автор: Гость