Треугольнике ABC вписан в окружность с центром О. Найдите угол BOC если угол BAC равен 32 градуса. Ответ дайте в градусах
Геометрия
Треугольнике ABC вписан в окружность с центром О. Найдите угол BOC если угол BAC равен 32 градуса. Ответ дайте в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
<BAC=32 вписанный⇒дуга ВС равна 64 <BOC центральный и равен дуге ВС⇒<BOC=64
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