Треугольнике ABC вписан в окружность с центром О. Найдите угол BOC если угол BAC равен 32 градуса. Ответ дайте в градусах

Геометрия

Треугольнике ABC вписан в окружность с центром О. Найдите угол BOC если угол BAC равен 32 градуса. Ответ дайте в градусах

Автор: Гость