Вставьте пропущенные буквы проверяя написание слов по словарю. в тех случаях,когда напмсание пропущенной безударной гласной можно проверить родственным словом, запишите его аб...р...ген, абс...олютный, ав...нгард, ав...нтюра, а...
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы проверяя написание слов по словарю. в тех случаях,когда напмсание пропущенной безударной гласной можно проверить родственным словом, запишите его аб...р...ген, абс...олютный, ав...нгард, ав...нтюра, ави...ционный, агр...гат, агр...ссивный, ад...птация, адв...кат, акад...мический, акв...м..рин, акв...рель, акк...рдеон, акр...бат, алл...г...рический, альп...нист, альт...рн...тива, амбр...зура
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Абориген, абсолютный, авангард, авантюра, авиационный, агрегат, агрессивный, адаптация, адвокат, академический, аквамарин, акварель, аккордеон, акробат, аллогический, альпинист, альтернатива, амбразура.
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