Умоляю, решите, в 1-3 просто правильный вариант ответа, во-втором несколько
Математика
Умоляю, решите, в 1-3 просто правильный вариант ответа, во-втором несколько
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4 3,5,6 3 5 корней из 2 5 не написано
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