Подскажите пожалуйста))Толстогоlt;lt;Война и мирgt;gt; цитатную характеристику Кутузова и Наполеона по 1 тому?
Литература
Подскажите пожалуйста))Толстогоlt;lt;Война и мирgt;gt; цитатную характеристику Кутузова и Наполеона по 1 тому?
Ответ(ы):
Гость:
Наполеон Бонапарт в романе "Война и мир" Толстого является одним из самых ярких персонажей наряду с Кутузовым, Андреем Болконским, Наташей Ростовой и другими героями. Ниже представлен образ и характеристика Наполеона в романе "Война и мир". В статье вы найдете описание внешности и характера Наполеона, его психологический портрет, а также отношение Толстого к Наполеону.
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