Ребятки помогите плизик :3 Какое значение имело присоединение Украины к России ?
История
Ребятки помогите плизик :3 Какое значение имело присоединение Украины к России ?
Ответ(ы):
Гость:
Россия на протяжении всей своей истории позиционировала себя, как помощника всем славянским народам, их покровитель. Присоединение Украины к России означало восстановления всех славянских территорий в одном государстве, как это было во времена Древней Руси.
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