Ребятки помогите плизик :3 Какое значение имело присоединение Украины к России ?

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Ребятки помогите плизик :3 Какое значение имело присоединение Украины к России ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Россия на протяжении всей своей истории позиционировала себя, как помощника всем славянским народам, их покровитель. Присоединение Украины к России означало восстановления всех славянских территорий в одном государстве, как это было во времена Древней Руси. 
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