Подскажите с химией?

Химия
Подскажите с химией?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С чем именнно? тебе помочь   ?????
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