Арифметическая прогрессия задана условием an=-7,9+7,8*n. Найдите a14.
Алгебра
Арифметическая прогрессия задана условием an=-7,9+7,8*n. Найдите a14.
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